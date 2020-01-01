Manga ($MANGA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Manga ($MANGA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Manga ($MANGA) teave Manga Token is a reward, payment and staking token for the manga industry to facilitate supporting your favourite manga artists through a new form of digital merchandise called Manga NFTs and we are building the world largest Manga NFT marketplace for authentic manga collectibles from original manga artists. Ametlik veebisait: https://www.mangatoken.org/ Ostke $MANGA kohe!

Manga ($MANGA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Manga ($MANGA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 12.65K Koguvaru: $ 20.00B Ringlev varu: $ 1.15B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 219.46K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00848575 Kõigi aegade madalaim: $ 0 Praegune hind: $ 0

Manga ($MANGA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Manga ($MANGA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate $MANGA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: $MANGA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate $MANGA tokeni tokenoomikat, avastage $MANGA tokeni reaalajas hinda!

$MANGA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu $MANGA võiks suunduda? Meie $MANGA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake $MANGA tokeni hinna ennustust kohe!

