Manga logo

Manga hind ($MANGA)

Loendis mitteolevad

1 $MANGA/USD reaalajas hind:

--
----
-0.50%1D
mexc
USD
Manga ($MANGA) reaalajas hinnagraafik
Manga ($MANGA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00001073
$ 0.00001073$ 0.00001073
24 h madal
$ 0.00001092
$ 0.00001092$ 0.00001092
24 h kõrge

$ 0.00001073
$ 0.00001073$ 0.00001073

$ 0.00001092
$ 0.00001092$ 0.00001092

$ 0.00848575
$ 0.00848575$ 0.00848575

$ 0.00000883
$ 0.00000883$ 0.00000883

-0.10%

-0.55%

+3.30%

+3.30%

Manga ($MANGA) reaalajas hind on $0.00001084. Viimase 24 tunni jooksul $MANGA kaubeldud madalaim $ 0.00001073 ja kõrgeim $ 0.00001092 näitab aktiivset turu volatiivsust. $MANGAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00848575 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00000883.

Lüliajalise tootluse osas on $MANGA muutunud -0.10% viimase tunni jooksul, -0.55% 24 tunni vältel +3.30% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Manga ($MANGA) – turuteave

$ 12.50K
$ 12.50K$ 12.50K

--
----

$ 216.80K
$ 216.80K$ 216.80K

1.15B
1.15B 1.15B

20,000,000,000.0
20,000,000,000.0 20,000,000,000.0

Manga praegune turukapitalisatsioon on $ 12.50K -- 24 tunnise kauplemismahuga. $MANGA ringlev varu on 1.15B, mille koguvaru on 20000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 216.80K.

Manga ($MANGA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Manga ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Manga ja USD hinnamuutus $ +0.0000005866.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Manga ja USD hinnamuutus $ +0.0000010734.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Manga ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.55%
30 päeva$ +0.0000005866+5.41%
60 päeva$ +0.0000010734+9.90%
90 päeva$ 0--

Mis on Manga ($MANGA)

Manga Token is a reward, payment and staking token for the manga industry to facilitate supporting your favourite manga artists through a new form of digital merchandise called Manga NFTs and we are building the world largest Manga NFT marketplace for authentic manga collectibles from original manga artists.

Üksuse Manga ($MANGA) allikas

Ametlik veebisait

Manga hinna ennustus (USD)

Kui palju on Manga ($MANGA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Manga ($MANGA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Manga nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Manga hinna ennustust kohe!

$MANGA kohalike valuutade suhtes

Manga ($MANGA) tokenoomika

Manga ($MANGA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $MANGA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Manga ($MANGA) kohta

Kui palju on Manga ($MANGA) tänapäeval väärt?
Reaalajas $MANGA hind USD on 0.00001084 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune $MANGA/USD hind?
Praegune hind $MANGA/USD on $ 0.00001084. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Manga turukapitalisatsioon?
$MANGA turukapitalisatsioon on $ 12.50K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on $MANGA ringlev varu?
$MANGA ringlev varu on 1.15B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim $MANGA (ATH) hind?
$MANGA saavutab ATH hinna summas 0.00848575 USD.
Mis oli kõigi aegade $MANGA madalaim (ATL) hind?
$MANGA nägi ATL hinda summas 0.00000883 USD.
Milline on $MANGA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine $MANGA kauplemismaht on -- USD.
Kas $MANGA sel aastal kõrgemale ka suundub?
$MANGA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $MANGA hinna ennustust.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.