Manga Token is a reward, payment and staking token for the manga industry to facilitate supporting your favourite manga artists through a new form of digital merchandise called Manga NFTs and we are building the world largest Manga NFT marketplace for authentic manga collectibles from original manga artists.

Manga hinna ennustus (USD)

Kui palju on Manga ($MANGA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Manga ($MANGA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast?

Manga ($MANGA) tokenoomika

Manga ($MANGA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

Kui palju on Manga ($MANGA) tänapäeval väärt? Reaalajas $MANGA hind USD on 0.00001084 USD. Milline on praegune $MANGA/USD hind? $ 0.00001084. Milline on Manga turukapitalisatsioon? $MANGA turukapitalisatsioon on $ 12.50K USD. Milline on $MANGA ringlev varu? $MANGA ringlev varu on 1.15B USD. Mis oli kõigi aegade kõrgeim $MANGA (ATH) hind? $MANGA saavutab ATH hinna summas 0.00848575 USD. Mis oli kõigi aegade $MANGA madalaim (ATL) hind? $MANGA nägi ATL hinda summas 0.00000883 USD. Milline on $MANGA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine $MANGA kauplemismaht on -- USD.

