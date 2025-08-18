Mis on MANE (MANE)

$MANE was conceived to create the paramount cryptocurrency hub on Telegram, $MANE is designed for both budding projects and cryptocurrency enthusiasts. Its main objective is to foster connections and amplify knowledge about the ever-evolving cryptocurrency landscape and the novel projects emerging within this dynamic sector. Key highlight: Membership to our community doesn’t necessitate owning tokens, ensuring the group remains freely accessible to all. Why the $MANE Token? The essence of the $MANE token is to introduce a robust deflationary mechanism tailored to cleanse the cryptocurrency space. It champions genuine projects, enabling them to present their innovations to earnest investors exasperated by the overwhelming scams and fraudulent schemes clouding the crypto space. $MANE seeks to bridge sincere projects with astute investors, fostering a space where members can meticulously research before plunging into an investment. The intrinsic value of the token is deeply rooted in its tokenomics and aligns seamlessly with its core ethos—Marketing. As the project thrives and gains traction, its value augments. This is chiefly because of promotions and offerings like: • AMAS (Ask Me Anything sessions) • Pinned Posts • Incorporation of Project Contracts to Buybot • Giveaway Fees • Twitter Spaces Each initiative channels revenue into $MANE, facilitating the buyback of native tokens. Once bought back, these tokens are permanently obliterated from the supply, fortifying its deflationary nature.

MANE (MANE) tokenoomika

MANE (MANE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MANE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MANE (MANE) kohta Kui palju on MANE (MANE) tänapäeval väärt? Reaalajas MANE hind USD on 0.00101673 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MANE/USD hind? $ 0.00101673 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MANE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on MANE turukapitalisatsioon? MANE turukapitalisatsioon on $ 32.50K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MANE ringlev varu? MANE ringlev varu on 31.96M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MANE (ATH) hind? MANE saavutab ATH hinna summas 0.05008 USD . Mis oli kõigi aegade MANE madalaim (ATL) hind? MANE nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on MANE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MANE kauplemismaht on -- USD . Kas MANE sel aastal kõrgemale ka suundub? MANE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MANE hinna ennustust

