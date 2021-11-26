MandoX (MANDOX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MandoX (MANDOX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MandoX (MANDOX) teave $MANDOX is an ERC-20 token launched on 11/26/21- Upgraded on 04-2022 . $MANDOX is a token formed to bridge the gap between crypto currency and NFTs. It is a platform where crypto enthusiasts, as well as crypto artists, can have a safe place to come and venture deep into the cryptoverse. With 10k+ NFTs, NFT marketplace, P2E gaming all planned for 2022. Ametlik veebisait: https://www.mandoxglobal.com/ Ostke MANDOX kohe!

MandoX (MANDOX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MandoX (MANDOX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 50.00T $ 50.00T $ 50.00T Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 580.19K $ 580.19K $ 580.19K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave MandoX (MANDOX) hinna kohta

MandoX (MANDOX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MandoX (MANDOX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MANDOX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MANDOX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MANDOX tokeni tokenoomikat, avastage MANDOX tokeni reaalajas hinda!

MANDOX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MANDOX võiks suunduda? Meie MANDOX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MANDOX tokeni hinna ennustust kohe!

