Mamoon: The Meme Coin with a Story to Believe In
Mamoon is not just another meme coin—it's a project driven by imagination, community, and the inspiring tale of a mammoth's extraordinary journey. At its heart lies the story of Mamut, a determined mammoth who dared to dream big. Guided by faith, hope, and an unyielding belief in the impossible, Mamut defied the odds and reached the moon.
This narrative embodies the spirit of Mamoon: a cryptocurrency designed to inspire its holders to aim high and embrace a community that celebrates both humor and ambition. Just as Mamut's journey symbolizes breaking boundaries, Mamoon seeks to build bridges within the crypto space, uniting dreamers, believers, and innovators under one fun and engaging platform.
MAMOON (MAMOON) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage MAMOON (MAMOON) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
MAMOON (MAMOON) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
MAMOON (MAMOON) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate MAMOON tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
MAMOON tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate MAMOON tokeni tokenoomikat, avastage MAMOON tokeni reaalajas hinda!
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.