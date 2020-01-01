Mami (MAMI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Mami (MAMI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Mami (MAMI) teave Mikaela Lafuente, a social media sensation with a vibrant following of 130k on X and a massive 1.3 million on Instagram, has launched her very own cryptocurrency token: MAMI ($MAMI). As a celebrated influencer known for her engaging content and influential presence, Mikaela's entry into the crypto world aims to empower her community and fans. $MAMI offers exclusive access to Mikaela's events, unique content, and special promotions, blending the worlds of social media and digital finance. Join Mikaela on this exciting journey and become a part of the MAMI revolution today! Ametlik veebisait: https://x.com/mikaalafuente_ Ostke MAMI kohe!

Mami (MAMI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Mami (MAMI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 499.20M $ 499.20M $ 499.20M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 18.38K $ 18.38K $ 18.38K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00292448 $ 0.00292448 $ 0.00292448 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Mami (MAMI) hinna kohta

Mami (MAMI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Mami (MAMI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MAMI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MAMI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MAMI tokeni tokenoomikat, avastage MAMI tokeni reaalajas hinda!

MAMI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MAMI võiks suunduda? Meie MAMI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MAMI tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!