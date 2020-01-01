Mamba (MAMBA) tokenoomika
Mamba (MAMBA) teave
Mamba is on a mission to BUILD A ROCKET TO GO TO THE moon.
Mamba is a blue snake memecoin character that is onboarding the next 1,000,000 users to Base through the power of storytelling, community building, partnerships, and gaming.
Mamba's community is like no other, man. We're a tight-knit tribe of meme warriors, unleashing a never-ending barrage of side-splitting memes that'll have you gasping for breath! We don't settle for mediocre, run-of-the-mill content. Oh, no! We go all out, pushing the boundaries, and taking the meme game to a whole new level!
Mamba (MAMBA) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage Mamba (MAMBA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
Mamba (MAMBA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
Mamba (MAMBA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate MAMBA tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
MAMBA tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate MAMBA tokeni tokenoomikat, avastage MAMBA tokeni reaalajas hinda!
MAMBA – hinna ennustus
Tahaksite teada, kuhu MAMBA võiks suunduda? Meie MAMBA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.
Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?
MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks.
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.