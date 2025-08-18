Rohkem infot MALAKAI

Malakai logo

Malakai hind (MALAKAI)

Loendis mitteolevad

1 MALAKAI/USD reaalajas hind:

--
----
-5.90%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Malakai (MALAKAI) reaalajas hinnagraafik
Malakai (MALAKAI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00347916
$ 0.00347916$ 0.00347916

$ 0
$ 0$ 0

+0.54%

-5.91%

-1.73%

-1.73%

Malakai (MALAKAI) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul MALAKAI kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. MALAKAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00347916 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on MALAKAI muutunud +0.54% viimase tunni jooksul, -5.91% 24 tunni vältel -1.73% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Malakai (MALAKAI) – turuteave

$ 22.21K
$ 22.21K$ 22.21K

--
----

$ 22.21K
$ 22.21K$ 22.21K

999.42M
999.42M 999.42M

999,419,060.364433
999,419,060.364433 999,419,060.364433

Malakai praegune turukapitalisatsioon on $ 22.21K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MALAKAI ringlev varu on 999.42M, mille koguvaru on 999419060.364433. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 22.21K.

Malakai (MALAKAI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Malakai ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Malakai ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Malakai ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Malakai ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.91%
30 päeva$ 0-3.38%
60 päeva$ 0+9.20%
90 päeva$ 0--

Mis on Malakai (MALAKAI)

Malakai is a meme-based cryptocurrency designed for community engagement and entertainment within the digital currency space. Inspired by popular meme culture, Malakai operates as a fun, accessible token, inviting both seasoned crypto enthusiasts and newcomers to participate in a lighthearted, community-driven economy. It leverages social media and internet trends to foster a strong and active user base, aiming to build value through widespread adoption and community support. While primarily for entertainment, Malakai emphasizes transparency and ease of use, aligning with the growing interest in decentralized, meme-inspired financial assets.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Malakai (MALAKAI) allikas

Ametlik veebisait

Malakai hinna ennustus (USD)

Kui palju on Malakai (MALAKAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Malakai (MALAKAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Malakai nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Malakai hinna ennustust kohe!

MALAKAI kohalike valuutade suhtes

Malakai (MALAKAI) tokenoomika

Malakai (MALAKAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MALAKAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Malakai (MALAKAI) kohta

Kui palju on Malakai (MALAKAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas MALAKAI hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MALAKAI/USD hind?
Praegune hind MALAKAI/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Malakai turukapitalisatsioon?
MALAKAI turukapitalisatsioon on $ 22.21K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MALAKAI ringlev varu?
MALAKAI ringlev varu on 999.42M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MALAKAI (ATH) hind?
MALAKAI saavutab ATH hinna summas 0.00347916 USD.
Mis oli kõigi aegade MALAKAI madalaim (ATL) hind?
MALAKAI nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on MALAKAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MALAKAI kauplemismaht on -- USD.
Kas MALAKAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
MALAKAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MALAKAI hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:00:09 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.