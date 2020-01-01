MakerX (MKX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MakerX (MKX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MakerX (MKX) teave MakerX is a DAO Token, the DAO is focused on creating a community of holders and backers supporting many non profits and projects around the world. Ametlik veebisait: https://megamaker.org/ Valge raamat: https://megamaker.tigercyberhouse.com/mega-maker/introduction Ostke MKX kohe!

MakerX (MKX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MakerX (MKX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 997.64M $ 997.64M $ 997.64M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 18.49M $ 18.49M $ 18.49M Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.9 $ 2.9 $ 2.9 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01480329 $ 0.01480329 $ 0.01480329 Praegune hind: $ 0.01853877 $ 0.01853877 $ 0.01853877 Lisateave MakerX (MKX) hinna kohta

MakerX (MKX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MakerX (MKX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MKX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MKX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MKX tokeni tokenoomikat, avastage MKX tokeni reaalajas hinda!

MKX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MKX võiks suunduda? Meie MKX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MKX tokeni hinna ennustust kohe!

