Maker Flip (MKF) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Maker Flip (MKF) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Mega Maker is a blockchain-based solution that aims to revolutionize the role of market makers in the digital economy. The project is underpinned by a DAO ecosystem, ensuring that all operations are deterministically driven and conducted by smart contracts. The system architecture has been meticulously designed to control token inflation and provide scalable liquidity, making it deflationary by design. Ametlik veebisait: https://megamaker.org/ Valge raamat: https://megamaker.tigercyberhouse.com/the-flip-protocol

Maker Flip (MKF) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Maker Flip (MKF) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 66.61K $ 66.61K $ 66.61K Kõigi aegade kõrgeim: $ 13.29 $ 13.29 $ 13.29 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00129312 $ 0.00129312 $ 0.00129312 Praegune hind: $ 0.00133221 $ 0.00133221 $ 0.00133221 Lisateave Maker Flip (MKF) hinna kohta

Maker Flip (MKF) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Maker Flip (MKF) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MKF tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MKF tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MKF tokeni tokenoomikat, avastage MKF tokeni reaalajas hinda!

Tahaksite teada, kuhu MKF võiks suunduda? Meie MKF hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

