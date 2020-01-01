Make Europe Great Again (MEGA) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Make Europe Great Again (MEGA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
Make Europe Great Again (MEGA) teave

$MEGA is a memecoin supporting the movement "Make Europe Great Again", a type of spinoff of Donald Trump`s MAGA. The idea is being pushed by Elon Musk and other EU Leaders in the recent months. Calling for change for the European Union.

We believe $MEGA can bring about awareness for Europeans wanting change for the future.

This token serves as a culture community token, supporting the political movement.

Ametlik veebisait:
https://mega-solana.com

Make Europe Great Again (MEGA) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Make Europe Great Again (MEGA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 80.52K
Koguvaru:
$ 999.38M
Ringlev varu:
$ 999.38M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 80.52K
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.00232549
Kõigi aegade madalaim:
$ 0
Praegune hind:
$ 0
Make Europe Great Again (MEGA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Make Europe Great Again (MEGA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate MEGA tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

MEGA tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate MEGA tokeni tokenoomikat, avastage MEGA tokeni reaalajas hinda!

MEGA – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu MEGA võiks suunduda? Meie MEGA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks!

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.