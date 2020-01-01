Make ETH Great Again (MEGA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Make ETH Great Again (MEGA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Make ETH Great Again (MEGA) teave MEGA - Make Ethereum Great Again MEGA stands for "Make Ethereum Great Again" and is the pioneering project from Kendu Lab within the Kendu Inu ecosystem. Our mission is clear: to restore Ethereum to its former glory by fostering innovation and community engagement. We boast a strong and vibrant community, dedicated developers, and the unwavering support of Kendu Inu. Our project is actively backed by Kendu Inu, ensuring a robust foundation and continuous growth. Join the journey to make Ethereum great again. Be part of a project that is built on trust, innovation, and a shared vision for a brighter future in the crypto space. Ametlik veebisait: https://makeethgreatagain.xyz/ Ostke MEGA kohe!

Make ETH Great Again (MEGA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Make ETH Great Again (MEGA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 266.34K $ 266.34K $ 266.34K Kõigi aegade kõrgeim: $ 31.72 $ 31.72 $ 31.72 Kõigi aegade madalaim: $ 0.108117 $ 0.108117 $ 0.108117 Praegune hind: $ 0.266234 $ 0.266234 $ 0.266234 Lisateave Make ETH Great Again (MEGA) hinna kohta

Make ETH Great Again (MEGA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Make ETH Great Again (MEGA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MEGA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MEGA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MEGA tokeni tokenoomikat, avastage MEGA tokeni reaalajas hinda!

MEGA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MEGA võiks suunduda? Meie MEGA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MEGA tokeni hinna ennustust kohe!

