Rohkem infot MAHA

MAHA Hinnainfo

MAHA Ametlik veebisait

MAHA Tokenoomika

MAHA Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Make America Healthy Again logo

Make America Healthy Again hind (MAHA)

Loendis mitteolevad

1 MAHA/USD reaalajas hind:

--
----
+0.10%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Make America Healthy Again (MAHA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:39:34 (UTC+8)

Make America Healthy Again (MAHA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.20%

+1.98%

+1.98%

Make America Healthy Again (MAHA) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul MAHA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. MAHAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on MAHA muutunud -- viimase tunni jooksul, +0.20% 24 tunni vältel +1.98% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Make America Healthy Again (MAHA) – turuteave

$ 124.45K
$ 124.45K$ 124.45K

--
----

$ 124.45K
$ 124.45K$ 124.45K

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Make America Healthy Again praegune turukapitalisatsioon on $ 124.45K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MAHA ringlev varu on 10.00B, mille koguvaru on 10000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 124.45K.

Make America Healthy Again (MAHA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Make America Healthy Again ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Make America Healthy Again ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Make America Healthy Again ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Make America Healthy Again ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.20%
30 päeva$ 0+13.22%
60 päeva$ 0+26.06%
90 päeva$ 0--

Mis on Make America Healthy Again (MAHA)

MAHA 🌱🇺🇸 (Make America Healthy Again) is a 🦺 movement-driven token 🪙 designed to promote health 💪, independence 🕊️, and community engagement 🫱🫲 within the political and social landscape of the United States. Built on blockchain technology 🔗, MAHA empowers users to take control of their personal health journey 🧘 while supporting broader societal initiatives 🌎. The token leverages decentralized incentives, enabling holders to participate in daily wellness challenges 🏆, earn rewards 🎉, and engage in governance decisions within the MAHA ecosystem 🌐. With a fixed supply of 10 billion tokens and a 2% buy/ tax 💰, MAHA creates a sustainable economic model intended to support community activities 👫, partnerships 🤝, and health-related initiatives 🍎. Operating on a Ethereum 📲, MAHA ensures transparency, security 🔒, and accessibility for all. The token aligns with the mission of the "Make America Healthy Again" movement 🌍, co-led by Robert F Kennedy Jr and President Donald J Trump, inviting users to contribute to the collective goal of improved health 🌟 and abundance 🏅 and justice 👨‍⚖️ across the nation.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Make America Healthy Again (MAHA) allikas

Ametlik veebisait

Make America Healthy Again hinna ennustus (USD)

Kui palju on Make America Healthy Again (MAHA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Make America Healthy Again (MAHA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Make America Healthy Again nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Make America Healthy Again hinna ennustust kohe!

MAHA kohalike valuutade suhtes

Make America Healthy Again (MAHA) tokenoomika

Make America Healthy Again (MAHA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MAHA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Make America Healthy Again (MAHA) kohta

Kui palju on Make America Healthy Again (MAHA) tänapäeval väärt?
Reaalajas MAHA hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MAHA/USD hind?
Praegune hind MAHA/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Make America Healthy Again turukapitalisatsioon?
MAHA turukapitalisatsioon on $ 124.45K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MAHA ringlev varu?
MAHA ringlev varu on 10.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MAHA (ATH) hind?
MAHA saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade MAHA madalaim (ATL) hind?
MAHA nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on MAHA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MAHA kauplemismaht on -- USD.
Kas MAHA sel aastal kõrgemale ka suundub?
MAHA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MAHA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:39:34 (UTC+8)

Make America Healthy Again (MAHA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.