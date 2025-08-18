Rohkem infot BASED

BASED Hinnainfo

BASED Ametlik veebisait

BASED Tokenoomika

BASED Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Make America Based Again logo

Make America Based Again hind (BASED)

Loendis mitteolevad

1 BASED/USD reaalajas hind:

--
----
-2.90%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Make America Based Again (BASED) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:00:02 (UTC+8)

Make America Based Again (BASED) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00352489
$ 0.00352489$ 0.00352489

$ 0
$ 0$ 0

--

-2.93%

-4.18%

-4.18%

Make America Based Again (BASED) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BASED kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BASEDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00352489 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BASED muutunud -- viimase tunni jooksul, -2.93% 24 tunni vältel -4.18% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Make America Based Again (BASED) – turuteave

$ 15.66K
$ 15.66K$ 15.66K

--
----

$ 15.66K
$ 15.66K$ 15.66K

998.34M
998.34M 998.34M

998,335,652.479182
998,335,652.479182 998,335,652.479182

Make America Based Again praegune turukapitalisatsioon on $ 15.66K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BASED ringlev varu on 998.34M, mille koguvaru on 998335652.479182. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 15.66K.

Make America Based Again (BASED) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Make America Based Again ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Make America Based Again ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Make America Based Again ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Make America Based Again ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-2.93%
30 päeva$ 0-13.80%
60 päeva$ 0+36.55%
90 päeva$ 0--

Mis on Make America Based Again (BASED)

Make America Based Again ($BASED) is A Elon-nspired memecoin built on the Solana and Base blockchains. With a playful and humorous theme, it aims to celebrate American patriotism and the spirit of freedom, while capitalizing on meme culture. The token boasts a supply of 1 billion, with no tax on transactions, making it an easy-to-access and lighthearted project. Its primary goal is to inject fun into crypto, while engaging politically-minded meme enthusiasts​

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Make America Based Again (BASED) allikas

Ametlik veebisait

Make America Based Again hinna ennustus (USD)

Kui palju on Make America Based Again (BASED) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Make America Based Again (BASED) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Make America Based Again nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Make America Based Again hinna ennustust kohe!

BASED kohalike valuutade suhtes

Make America Based Again (BASED) tokenoomika

Make America Based Again (BASED) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BASED tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Make America Based Again (BASED) kohta

Kui palju on Make America Based Again (BASED) tänapäeval väärt?
Reaalajas BASED hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BASED/USD hind?
Praegune hind BASED/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Make America Based Again turukapitalisatsioon?
BASED turukapitalisatsioon on $ 15.66K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BASED ringlev varu?
BASED ringlev varu on 998.34M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BASED (ATH) hind?
BASED saavutab ATH hinna summas 0.00352489 USD.
Mis oli kõigi aegade BASED madalaim (ATL) hind?
BASED nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BASED kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BASED kauplemismaht on -- USD.
Kas BASED sel aastal kõrgemale ka suundub?
BASED võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BASED hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:00:02 (UTC+8)

Make America Based Again (BASED) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.