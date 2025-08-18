Mis on Make America Based Again (BASED)

Make America Based Again ($BASED) is A Elon-nspired memecoin built on the Solana and Base blockchains. With a playful and humorous theme, it aims to celebrate American patriotism and the spirit of freedom, while capitalizing on meme culture. The token boasts a supply of 1 billion, with no tax on transactions, making it an easy-to-access and lighthearted project. Its primary goal is to inject fun into crypto, while engaging politically-minded meme enthusiasts​

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Make America Based Again (BASED) kohta Kui palju on Make America Based Again (BASED) tänapäeval väärt? Reaalajas BASED hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BASED/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BASED/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Make America Based Again turukapitalisatsioon? BASED turukapitalisatsioon on $ 15.66K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BASED ringlev varu? BASED ringlev varu on 998.34M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BASED (ATH) hind? BASED saavutab ATH hinna summas 0.00352489 USD . Mis oli kõigi aegade BASED madalaim (ATL) hind? BASED nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on BASED kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BASED kauplemismaht on -- USD . Kas BASED sel aastal kõrgemale ka suundub? BASED võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BASED hinna ennustust

