Mis on MAKE (MAKE)

The MAKE project is associated with the MAKE Movement on the Blockchain. It involves the $MAKE memecoin, which is issued on the BSC (Binance Smart Chain). The project appears to have a specific fee structure related to the token transactions, such as a 5% tax on $MAKE with 50% of it used for automatic buyback and burn of $SNAKE, and a 5% tax on $TRUMP with 50% for automatic burn of $MAKE. It also mentions a total supply of 100,000,000 tokens and that 60% of the supply has already been destroyed.

MAKE (MAKE) allikas

MAKE kohalike valuutade suhtes

MAKE (MAKE) tokenoomika

Kui palju on MAKE (MAKE) tänapäeval väärt? Reaalajas MAKE hind USD on 0.0019177 USD. Milline on MAKE turukapitalisatsioon? MAKE turukapitalisatsioon on $ 191.77K USD. Milline on MAKE ringlev varu? MAKE ringlev varu on 100.00M USD. Mis oli kõigi aegade kõrgeim MAKE (ATH) hind? MAKE saavutab ATH hinna summas 0.100773 USD. Mis oli kõigi aegade MAKE madalaim (ATL) hind? MAKE nägi ATL hinda summas 0.00113843 USD.

MAKE (MAKE) Olulised valdkonna uudised