MAKE logo

MAKE hind (MAKE)

Loendis mitteolevad

1 MAKE/USD reaalajas hind:

$0.0019177
$0.0019177$0.0019177
0.00%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
MAKE (MAKE) reaalajas hinnagraafik
MAKE (MAKE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.100773
$ 0.100773$ 0.100773

$ 0.00113843
$ 0.00113843$ 0.00113843

--

--

+11.11%

+11.11%

MAKE (MAKE) reaalajas hind on $0.0019177. Viimase 24 tunni jooksul MAKE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. MAKEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.100773 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00113843.

Lüliajalise tootluse osas on MAKE muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +11.11% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

MAKE (MAKE) – turuteave

$ 191.77K
$ 191.77K$ 191.77K

--
----

$ 191.77K
$ 191.77K$ 191.77K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

MAKE praegune turukapitalisatsioon on $ 191.77K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MAKE ringlev varu on 100.00M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 191.77K.

MAKE (MAKE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse MAKE ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse MAKE ja USD hinnamuutus $ +0.0003381000.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse MAKE ja USD hinnamuutus $ +0.0007079716.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse MAKE ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ +0.0003381000+17.63%
60 päeva$ +0.0007079716+36.92%
90 päeva$ 0--

Mis on MAKE (MAKE)

The MAKE project is associated with the MAKE Movement on the Blockchain. It involves the $MAKE memecoin, which is issued on the BSC (Binance Smart Chain). The project appears to have a specific fee structure related to the token transactions, such as a 5% tax on $MAKE with 50% of it used for automatic buyback and burn of $SNAKE, and a 5% tax on $TRUMP with 50% for automatic burn of $MAKE. It also mentions a total supply of 100,000,000 tokens and that 60% of the supply has already been destroyed.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse MAKE (MAKE) allikas

Ametlik veebisait

MAKE hinna ennustus (USD)

Kui palju on MAKE (MAKE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MAKE (MAKE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MAKE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake MAKE hinna ennustust kohe!

MAKE kohalike valuutade suhtes

MAKE (MAKE) tokenoomika

MAKE (MAKE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MAKE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MAKE (MAKE) kohta

Kui palju on MAKE (MAKE) tänapäeval väärt?
Reaalajas MAKE hind USD on 0.0019177 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MAKE/USD hind?
Praegune hind MAKE/USD on $ 0.0019177. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on MAKE turukapitalisatsioon?
MAKE turukapitalisatsioon on $ 191.77K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MAKE ringlev varu?
MAKE ringlev varu on 100.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MAKE (ATH) hind?
MAKE saavutab ATH hinna summas 0.100773 USD.
Mis oli kõigi aegade MAKE madalaim (ATL) hind?
MAKE nägi ATL hinda summas 0.00113843 USD.
Milline on MAKE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MAKE kauplemismaht on -- USD.
Kas MAKE sel aastal kõrgemale ka suundub?
MAKE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MAKE hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.