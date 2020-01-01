Majo (MAJO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Majo (MAJO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Majo (MAJO) teave What is the project about? BRC-20 DAO is the first DAO in the Ordinals ecosystem. What makes your project unique? $Majo is the first token to be distributed through IDO mode and large-scale airdrops towards the BRC-20 ecosystem. History of your project. BRC-20 DAO also has a launchpad and incubator product based on Ordinals and BRC-20, providing support for BTC ecosystem projects. What’s next for your project? At the same time, BRC-20 DAO will bring Ethereum's DeFi model into the BTC ecosystem, providing multiple modes such as swap, staking, borrowing and lending to expand the liquidity of the ecosystem. The team currently has technology reserves for BTC L2 and will release a BRC-20 exclusive BTC expandable L2 in the future. What can your token be used for? Majo is the main token in the BRC-20 DAO ecosystem, it can be used to participate in various NFT, launchpad, and DeFi products within the ecosystem. Majo holders will be eligible to receive airdrops from all launchpad projects in the ecosystem. In the future, Majo will play a crucial role as a bridge between ecosystems in the BTC L2. Ametlik veebisait: https://www.brcdao.xyz/ Valge raamat: https://book.brcdao.xyz/ Ostke MAJO kohe!

Majo (MAJO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Majo (MAJO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 85.62K $ 85.62K $ 85.62K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.350051 $ 0.350051 $ 0.350051 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00265906 $ 0.00265906 $ 0.00265906 Praegune hind: $ 0.00407715 $ 0.00407715 $ 0.00407715 Lisateave Majo (MAJO) hinna kohta

Majo (MAJO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Majo (MAJO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MAJO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MAJO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MAJO tokeni tokenoomikat, avastage MAJO tokeni reaalajas hinda!

