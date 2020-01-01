Main Character (MAIN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Main Character (MAIN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Main Character (MAIN) teave F*ck everything I’m the main character. Being the main character makes and gives you the full need to feel in control. Which in a lot of coins people do not feel the full circle. Our utility of Main Character is to build with everyone that is involved and make them all feel llke they are each the main character of this token. Main Character has the name to make everyone feel like a hero is the defi space and that is exactly our purpose for this token. Ametlik veebisait: https://x.com/mainsolcto Ostke MAIN kohe!

Main Character (MAIN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Main Character (MAIN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 19.68K $ 19.68K $ 19.68K Koguvaru: $ 931.98M $ 931.98M $ 931.98M Ringlev varu: $ 931.98M $ 931.98M $ 931.98M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 19.68K $ 19.68K $ 19.68K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0041142 $ 0.0041142 $ 0.0041142 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Main Character (MAIN) hinna kohta

Main Character (MAIN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Main Character (MAIN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MAIN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MAIN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MAIN tokeni tokenoomikat, avastage MAIN tokeni reaalajas hinda!

MAIN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MAIN võiks suunduda? Meie MAIN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MAIN tokeni hinna ennustust kohe!

