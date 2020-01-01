Main Character Energy (MCEN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Main Character Energy (MCEN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Main Character Energy (MCEN) teave The project is a MEME coin that was started because of several unserious projects that are hitting this space. It is called Main Character Energy to unify holders as a team and make everyone feel special. We have built a great base community that works together already and we want to grow it. We want to show that legit memecoins can bring people together, empowering everyone of having a truly nice experience. Ametlik veebisait: https://maincharacterenergy.club/ Ostke MCEN kohe!

Main Character Energy (MCEN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Main Character Energy (MCEN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 32.39K $ 32.39K $ 32.39K Koguvaru: $ 998.44M $ 998.44M $ 998.44M Ringlev varu: $ 998.44M $ 998.44M $ 998.44M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 32.39K $ 32.39K $ 32.39K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00449789 $ 0.00449789 $ 0.00449789 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00001923 $ 0.00001923 $ 0.00001923 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Main Character Energy (MCEN) hinna kohta

Main Character Energy (MCEN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Main Character Energy (MCEN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MCEN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MCEN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MCEN tokeni tokenoomikat, avastage MCEN tokeni reaalajas hinda!

MCEN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MCEN võiks suunduda? Meie MCEN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MCEN tokeni hinna ennustust kohe!

