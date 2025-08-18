MaidSafeCoin hind (EMAID)
MaidSafeCoin (EMAID) reaalajas hind on $0.058339. Viimase 24 tunni jooksul EMAID kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. EMAIDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.37 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00503241.
Lüliajalise tootluse osas on EMAID muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
MaidSafeCoin praegune turukapitalisatsioon on $ 1.80M -- 24 tunnise kauplemismahuga. EMAID ringlev varu on 30.85M, mille koguvaru on 30847070.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.80M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse MaidSafeCoin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse MaidSafeCoin ja USD hinnamuutus $ -0.0023107727.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse MaidSafeCoin ja USD hinnamuutus $ -0.0117085089.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse MaidSafeCoin ja USD hinnamuutus $ -0.03710436027291346.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|--
|30 päeva
|$ -0.0023107727
|-3.96%
|60 päeva
|$ -0.0117085089
|-20.06%
|90 päeva
|$ -0.03710436027291346
|-38.87%
MaidSafeCoin serves as a token for Safecoin, a decentralized currency for a decentralized network. Safecoin will serve as the currency for the SAFE network, a network made up of the extra hard disk space, processing power, and data connectivity of its users. Think of it as the sharing economy but for your digital resources. MaidSafe is the company developing the SAFE network to save the world from the perils of centralized data storage. In the current paradigm, the best case is corporations use your data to better target you to their advertisers. The worst case is they leak your private data to the public, as Yahoo, Equifax, Target, and many other companies have already done. The SAFE network ultimately wants to “create a secure, autonomous, data-centric, peer-to-peer network as an alternative to the current server-centric model.” There will be two main users of the network: clients and farmers. The client accesses the various features of the network, such as browsing, storing data, or transferring money. The farmers store and look after your data until it’s needed, at which point they might receive a reward for their efforts. The SAFE network is an “encrypted layer that sits on top of the current internet, allowing for autonomous data storage and networking by replacing three” of the OSI networking layers. MaidSafe, a Scotland based company, started developing the SAFE network in 2006. The presale on April 22nd, 2014 sold 10% of all MaidSafeCoins. You could buy 17,000 MaidSafeCoins for 1 BTC at that time. The company allowed 30 days to try and reach their 8 million dollar fundraising goal, but they reached the target in just 5 hours. The team is currently in stage Alpha 2 on their roadmap. the future of this crypto, quite like other presently available cryptos such as BitShares, Cardano, Dent, looks bright because the concept of having a decentralized internet is a fresh one. As more and more networks—whether data networks or social media—make the shift to decentralization, MaidSafeCoin coins’ value will grow. Just keep an eye on MAID because it is all set to seriously disrupt the internet landscape for the better. The future of this crypto, quite like other presently available cryptos such as BitShares, Cardano, Dent, looks bright because the concept of having a decentralized internet is a fresh one. As more and more networks—whether data networks or social media—make the shift to decentralization, MaidSafeCoin coins’ value will grow. Just keep an eye on MAID because it is all set to seriously disrupt the internet landscape for the better."
MaidSafeCoin (EMAID) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EMAID tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.