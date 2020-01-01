maicrotrader (MAICRO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi maicrotrader (MAICRO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

maicrotrader (MAICRO) teave maicrotrader is the copilot for crypto trading – an AI agent which hypercharges a crypto trader's edge. The maicrotrader Terminal has unparalleled speed and intelligence as it regards markets, themes and tokens. It serves as the ultimate central dashboard for traders to analyze and execute their trades onchain using AI agents, and manage their portfolios. Investors who don't trade day-to-day are able to invest in one of maicrotrader's proprietary Trading Agents, who autonomously trade based on the terminal's knowledge. Top traders have the opportunity to use maicrotrader as a platform to launch their own Trading Agents, attracting TVL and generating fees. Ametlik veebisait: https://www.maicrotrader.com Valge raamat: https://docs.maicrotrader.com

maicrotrader (MAICRO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage maicrotrader (MAICRO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.42M $ 2.42M $ 2.42M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 930.00M $ 930.00M $ 930.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.60M $ 2.60M $ 2.60M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0052362 $ 0.0052362 $ 0.0052362 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00260227 $ 0.00260227 $ 0.00260227 Lisateave maicrotrader (MAICRO) hinna kohta

maicrotrader (MAICRO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud maicrotrader (MAICRO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MAICRO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MAICRO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MAICRO tokeni tokenoomikat, avastage MAICRO tokeni reaalajas hinda!

MAICRO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MAICRO võiks suunduda? Meie MAICRO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

