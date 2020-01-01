Maha (MAHA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Maha (MAHA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MAHA (previously known as MahaDAO) is a decentralized collective founded in 2020, building at the intersection of money, culture, and community. MAHA have pioneered innovations in stablecoins, decentralized governance, and incentive design. Today, we're powering WAGMIE, a social network for internet culture — where anyone can launch tokens, build communities, and own the value they create. The $MAHA token serves as the core asset driving this ecosystem forward. Ametlik veebisait: https://maha.xyz/ Valge raamat: https://gitbooks.maha.xyz/wagmie

Maha (MAHA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Maha (MAHA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.54M $ 1.54M $ 1.54M Koguvaru: $ 9.90M $ 9.90M $ 9.90M Ringlev varu: $ 6.32M $ 6.32M $ 6.32M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.41M $ 2.41M $ 2.41M Kõigi aegade kõrgeim: $ 25.15 $ 25.15 $ 25.15 Kõigi aegade madalaim: $ 0.208407 $ 0.208407 $ 0.208407 Praegune hind: $ 0.243952 $ 0.243952 $ 0.243952 Lisateave Maha (MAHA) hinna kohta

Maha (MAHA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Maha (MAHA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MAHA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MAHA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MAHA tokeni tokenoomikat, avastage MAHA tokeni reaalajas hinda!

MAHA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MAHA võiks suunduda? Meie MAHA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

