Maha (MAHA) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Maha (MAHA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

Maha (MAHA) teave

MAHA (previously known as MahaDAO) is a decentralized collective founded in 2020, building at the intersection of money, culture, and community.

MAHA have pioneered innovations in stablecoins, decentralized governance, and incentive design.

Today, we’re powering WAGMIE, a social network for internet culture — where anyone can launch tokens, build communities, and own the value they create.

The $MAHA token serves as the core asset driving this ecosystem forward.

Ametlik veebisait:
https://maha.xyz/
Valge raamat:
https://gitbooks.maha.xyz/wagmie

Maha (MAHA) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Maha (MAHA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 1.54M
Koguvaru:
$ 9.90M
Ringlev varu:
$ 6.32M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 2.41M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 25.15
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.208407
Praegune hind:
$ 0.243952
Maha (MAHA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Maha (MAHA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate MAHA tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

MAHA tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate MAHA tokeni tokenoomikat, avastage MAHA tokeni reaalajas hinda!

MAHA – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu MAHA võiks suunduda? Meie MAHA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.