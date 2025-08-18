Mis on Maha (MAHA)

MAHA (previously known as MahaDAO) is a decentralized collective founded in 2020, building at the intersection of money, culture, and community. MAHA have pioneered innovations in stablecoins, decentralized governance, and incentive design. Today, we’re powering **WAGMIE**, a social network for internet culture — where anyone can launch tokens, build communities, and own the value they create. The $MAHA token serves as the core asset driving this ecosystem forward.

Üksuse Maha (MAHA) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Maha (MAHA) tokenoomika

Maha (MAHA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MAHA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Maha (MAHA) kohta Kui palju on Maha (MAHA) tänapäeval väärt? Reaalajas MAHA hind USD on 0.283392 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MAHA/USD hind? $ 0.283392 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MAHA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Maha turukapitalisatsioon? MAHA turukapitalisatsioon on $ 1.79M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MAHA ringlev varu? MAHA ringlev varu on 6.32M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MAHA (ATH) hind? MAHA saavutab ATH hinna summas 25.15 USD . Mis oli kõigi aegade MAHA madalaim (ATL) hind? MAHA nägi ATL hinda summas 0.208407 USD . Milline on MAHA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MAHA kauplemismaht on -- USD . Kas MAHA sel aastal kõrgemale ka suundub? MAHA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MAHA hinna ennustust

