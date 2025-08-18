Rohkem infot MAHA

Maha hind (MAHA)

1 MAHA/USD reaalajas hind:

$0.283392
$0.283392
0.00%1D
Maha (MAHA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 12:35:01 (UTC+8)

Maha (MAHA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.282045
$ 0.282045$ 0.282045
24 h madal
$ 0.284748
$ 0.284748$ 0.284748
24 h kõrge

$ 0.282045
$ 0.282045$ 0.282045

$ 0.284748
$ 0.284748$ 0.284748

$ 25.15
$ 25.15$ 25.15

$ 0.208407
$ 0.208407$ 0.208407

-0.03%

+0.04%

-18.88%

-18.88%

Maha (MAHA) reaalajas hind on $0.283392. Viimase 24 tunni jooksul MAHA kaubeldud madalaim $ 0.282045 ja kõrgeim $ 0.284748 näitab aktiivset turu volatiivsust. MAHAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 25.15 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.208407.

Lüliajalise tootluse osas on MAHA muutunud -0.03% viimase tunni jooksul, +0.04% 24 tunni vältel -18.88% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Maha (MAHA) – turuteave

$ 1.79M
$ 1.79M$ 1.79M

--
----

$ 2.80M
$ 2.80M$ 2.80M

6.32M
6.32M 6.32M

9,900,000.0
9,900,000.0 9,900,000.0

Maha praegune turukapitalisatsioon on $ 1.79M -- 24 tunnise kauplemismahuga. MAHA ringlev varu on 6.32M, mille koguvaru on 9900000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.80M.

Maha (MAHA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Maha ja USD hinnamuutus $ +0.00010046.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Maha ja USD hinnamuutus $ -0.1344976164.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Maha ja USD hinnamuutus $ -0.1321329086.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Maha ja USD hinnamuutus $ -0.3743497997659121.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00010046+0.04%
30 päeva$ -0.1344976164-47.45%
60 päeva$ -0.1321329086-46.62%
90 päeva$ -0.3743497997659121-56.91%

Mis on Maha (MAHA)

MAHA (previously known as MahaDAO) is a decentralized collective founded in 2020, building at the intersection of money, culture, and community. MAHA have pioneered innovations in stablecoins, decentralized governance, and incentive design. Today, we’re powering **WAGMIE**, a social network for internet culture — where anyone can launch tokens, build communities, and own the value they create. The $MAHA token serves as the core asset driving this ecosystem forward.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Maha (MAHA) allikas

Ametlik veebisait

Maha hinna ennustus (USD)

Kui palju on Maha (MAHA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Maha (MAHA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Maha nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Maha hinna ennustust kohe!

MAHA kohalike valuutade suhtes

Maha (MAHA) tokenoomika

Maha (MAHA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MAHA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Maha (MAHA) kohta

Kui palju on Maha (MAHA) tänapäeval väärt?
Reaalajas MAHA hind USD on 0.283392 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MAHA/USD hind?
Praegune hind MAHA/USD on $ 0.283392. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Maha turukapitalisatsioon?
MAHA turukapitalisatsioon on $ 1.79M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MAHA ringlev varu?
MAHA ringlev varu on 6.32M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MAHA (ATH) hind?
MAHA saavutab ATH hinna summas 25.15 USD.
Mis oli kõigi aegade MAHA madalaim (ATL) hind?
MAHA nägi ATL hinda summas 0.208407 USD.
Milline on MAHA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MAHA kauplemismaht on -- USD.
Kas MAHA sel aastal kõrgemale ka suundub?
MAHA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MAHA hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 12:35:01 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.