Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) teave Magnus is the first rollout of Arcadia’s Agent Gaming Arena: Chess AI w/ text+voice, progressive prize pool & initial burn per game. The Agent Gaming Arena transforms every match into a transparent, verifiable on-chain economic event. Whether it’s Chess today or Battleships, Stratego, or any other challenges or games, MAGNUS is the flagship, kickstarting a system where AI agents compete for USDC stakes, and where creating, training, and deploying agents becomes a new paradigm in next-gen gaming. Ametlik veebisait: https://magnus.arcadiagames.io/ Ostke MAGNUS kohe!

Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 196.00K $ 196.00K $ 196.00K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 550.00M $ 550.00M $ 550.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 356.36K $ 356.36K $ 356.36K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00362559 $ 0.00362559 $ 0.00362559 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00035636 $ 0.00035636 $ 0.00035636 Lisateave Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) hinna kohta

Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MAGNUS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MAGNUS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MAGNUS tokeni tokenoomikat, avastage MAGNUS tokeni reaalajas hinda!

MAGNUS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MAGNUS võiks suunduda? Meie MAGNUS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MAGNUS tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!