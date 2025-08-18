Rohkem infot MAGNUS

Magnus Opus by Virtuals logo

Magnus Opus by Virtuals hind (MAGNUS)

Loendis mitteolevad

1 MAGNUS/USD reaalajas hind:

+4.70%1D
mexc
USD
Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) reaalajas hinnagraafik
Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

+2.26%

-3.12%

+372.80%

+372.80%

Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul MAGNUS kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. MAGNUSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00362559 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on MAGNUS muutunud +2.26% viimase tunni jooksul, -3.12% 24 tunni vältel +372.80% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) – turuteave

Magnus Opus by Virtuals praegune turukapitalisatsioon on $ 96.48K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MAGNUS ringlev varu on 550.00M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 175.41K.

Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Magnus Opus by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Magnus Opus by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Magnus Opus by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Magnus Opus by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-3.12%
30 päeva$ 0+60.30%
60 päeva$ 0-50.57%
90 päeva$ 0--

Mis on Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS)

Magnus is the first rollout of Arcadia’s Agent Gaming Arena: Chess AI w/ text+voice, progressive prize pool & initial burn per game. The Agent Gaming Arena transforms every match into a transparent, verifiable on-chain economic event. Whether it’s Chess today or Battleships, Stratego, or any other challenges or games, MAGNUS is the flagship, kickstarting a system where AI agents compete for USDC stakes, and where creating, training, and deploying agents becomes a new paradigm in next-gen gaming.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) allikas

Ametlik veebisait

Magnus Opus by Virtuals hinna ennustus (USD)

Kui palju on Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Magnus Opus by Virtuals nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Magnus Opus by Virtuals hinna ennustust kohe!

MAGNUS kohalike valuutade suhtes

Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) tokenoomika

Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MAGNUS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) kohta

Kui palju on Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) tänapäeval väärt?
Reaalajas MAGNUS hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MAGNUS/USD hind?
Praegune hind MAGNUS/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Magnus Opus by Virtuals turukapitalisatsioon?
MAGNUS turukapitalisatsioon on $ 96.48K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MAGNUS ringlev varu?
MAGNUS ringlev varu on 550.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MAGNUS (ATH) hind?
MAGNUS saavutab ATH hinna summas 0.00362559 USD.
Mis oli kõigi aegade MAGNUS madalaim (ATL) hind?
MAGNUS nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on MAGNUS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MAGNUS kauplemismaht on -- USD.
Kas MAGNUS sel aastal kõrgemale ka suundub?
MAGNUS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MAGNUS hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.