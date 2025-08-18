Mis on Magnify Cash (MAG)

Magnify Cash makes lending and borrowing easy and secure with Decentralized Credit Markets (DCMs).

Üksuse Magnify Cash (MAG) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Magnify Cash hinna ennustus (USD)

Kui palju on Magnify Cash (MAG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Magnify Cash (MAG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Magnify Cash nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Magnify Cash hinna ennustust kohe!

MAG kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Magnify Cash (MAG) tokenoomika

Magnify Cash (MAG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MAG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Magnify Cash (MAG) kohta Kui palju on Magnify Cash (MAG) tänapäeval väärt? Reaalajas MAG hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MAG/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MAG/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Magnify Cash turukapitalisatsioon? MAG turukapitalisatsioon on $ 88.97K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MAG ringlev varu? MAG ringlev varu on 809.27M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MAG (ATH) hind? MAG saavutab ATH hinna summas 0.00380421 USD . Mis oli kõigi aegade MAG madalaim (ATL) hind? MAG nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on MAG kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MAG kauplemismaht on -- USD . Kas MAG sel aastal kõrgemale ka suundub? MAG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MAG hinna ennustust

