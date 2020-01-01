Magnetix (MAG) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Magnetix (MAG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Magnetix (MAG) teave Magnetix (MAG) is a neuro religion that fuses the Law of Attraction with blockchain technology to create abundance. By practicing gratitude, visualization, and group manifestation, we strengthen our collective energy to attract opportunities and financial growth. The Magnetix Coin (MAG) serves as a symbol of focused intention and innovation, empowering individuals to manifest prosperity and success. Ametlik veebisait: https://magnetixcoin.com/ Valge raamat: https://docs.google.com/document/d/1IhrsaLdEwhVVeorZnUNZP5gTRuJFGiBiMSkM5ZuAqQs/edit?usp=drive_link Ostke MAG kohe!

Magnetix (MAG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Magnetix (MAG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 202.32K $ 202.32K $ 202.32K Koguvaru: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Ringlev varu: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 202.32K $ 202.32K $ 202.32K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.03574572 $ 0.03574572 $ 0.03574572 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00019737 $ 0.00019737 $ 0.00019737 Praegune hind: $ 0.00020305 $ 0.00020305 $ 0.00020305 Lisateave Magnetix (MAG) hinna kohta

Magnetix (MAG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Magnetix (MAG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MAG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MAG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MAG tokeni tokenoomikat, avastage MAG tokeni reaalajas hinda!

MAG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MAG võiks suunduda? Meie MAG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MAG tokeni hinna ennustust kohe!

