Magicaltux logo

Magicaltux hind (TUX)

Loendis mitteolevad

1 TUX/USD reaalajas hind:

$0.00028245
$0.00028245$0.00028245
-16.30%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Magicaltux (TUX) reaalajas hinnagraafik
Magicaltux (TUX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00028236
$ 0.00028236
24 h madal
$ 0.0003394
$ 0.0003394
24 h kõrge

$ 0.00028236
$ 0.00028236

$ 0.0003394
$ 0.0003394

$ 0.00639484
$ 0.00639484

$ 0.00010502
$ 0.00010502

-0.68%

-16.16%

-13.92%

-13.92%

Magicaltux (TUX) reaalajas hind on $0.00028299. Viimase 24 tunni jooksul TUX kaubeldud madalaim $ 0.00028236 ja kõrgeim $ 0.0003394 näitab aktiivset turu volatiivsust. TUXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00639484 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00010502.

Lüliajalise tootluse osas on TUX muutunud -0.68% viimase tunni jooksul, -16.16% 24 tunni vältel -13.92% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Magicaltux (TUX) – turuteave

$ 283.58K
$ 283.58K

--
--

$ 283.58K
$ 283.58K

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Magicaltux praegune turukapitalisatsioon on $ 283.58K -- 24 tunnise kauplemismahuga. TUX ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 283.58K.

Magicaltux (TUX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Magicaltux ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Magicaltux ja USD hinnamuutus $ -0.0000162003.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Magicaltux ja USD hinnamuutus $ +0.0000615948.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Magicaltux ja USD hinnamuutus $ -0.00018083090666555545.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-16.16%
30 päeva$ -0.0000162003-5.72%
60 päeva$ +0.0000615948+21.77%
90 päeva$ -0.00018083090666555545-38.98%

Mis on Magicaltux (TUX)

Tux is a fun meme token based on the Optimism CEO's cat, magicaltux

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Magicaltux (TUX) allikas

Ametlik veebisait

Magicaltux hinna ennustus (USD)

Kui palju on Magicaltux (TUX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Magicaltux (TUX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Magicaltux nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Magicaltux hinna ennustust kohe!

TUX kohalike valuutade suhtes

Magicaltux (TUX) tokenoomika

Magicaltux (TUX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TUX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Magicaltux (TUX) kohta

Kui palju on Magicaltux (TUX) tänapäeval väärt?
Reaalajas TUX hind USD on 0.00028299 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TUX/USD hind?
Praegune hind TUX/USD on $ 0.00028299. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Magicaltux turukapitalisatsioon?
TUX turukapitalisatsioon on $ 283.58K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TUX ringlev varu?
TUX ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TUX (ATH) hind?
TUX saavutab ATH hinna summas 0.00639484 USD.
Mis oli kõigi aegade TUX madalaim (ATL) hind?
TUX nägi ATL hinda summas 0.00010502 USD.
Milline on TUX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TUX kauplemismaht on -- USD.
Kas TUX sel aastal kõrgemale ka suundub?
TUX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TUX hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.