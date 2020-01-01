Magic USDC Generator (MUG) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Magic USDC Generator (MUG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Magic USDC Generator (MUG) teave Magic USDC Generator is a groundbreaking Solana-based token that automatically rewards holders with $USDC payouts. Simply hold the token in your wallet and watch your USDC rewards grow, no staking, no extra steps, just effortless passive income. Plus, Magic USDC Generator is the first token to feature a Buyback-and-Burn mechanism, ensuring sustained value and long-term growth for holders. Every 15 minutes, a portion of $MUG is automatically burned, shrinking the circulating supply. The BuyBack & Burn Wallet collects USDC from transaction fees, converts it into Solana, then buys back $MUG and burns it, ensuring constant demand and reducing supply. As supply decreases, the market cap inflates, making each token more scarce and valuable over time. Ametlik veebisait: https://magicusdcgenerator.com/ Ostke MUG kohe!

Magic USDC Generator (MUG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Magic USDC Generator (MUG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.83K $ 3.83K $ 3.83K Koguvaru: $ 956.02M $ 956.02M $ 956.02M Ringlev varu: $ 942.29M $ 942.29M $ 942.29M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.89K $ 3.89K $ 3.89K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Magic USDC Generator (MUG) hinna kohta

Magic USDC Generator (MUG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Magic USDC Generator (MUG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MUG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MUG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MUG tokeni tokenoomikat, avastage MUG tokeni reaalajas hinda!

MUG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MUG võiks suunduda? Meie MUG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MUG tokeni hinna ennustust kohe!

