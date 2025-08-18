Mis on Magic USDC Generator (MUG)

Magic USDC Generator is a groundbreaking Solana-based token that automatically rewards holders with $USDC payouts. Simply hold the token in your wallet and watch your USDC rewards grow, no staking, no extra steps, just effortless passive income. Plus, Magic USDC Generator is the first token to feature a Buyback-and-Burn mechanism, ensuring sustained value and long-term growth for holders. Every 15 minutes, a portion of $MUG is automatically burned, shrinking the circulating supply. The BuyBack & Burn Wallet collects USDC from transaction fees, converts it into Solana, then buys back $MUG and burns it, ensuring constant demand and reducing supply. As supply decreases, the market cap inflates, making each token more scarce and valuable over time.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Magic USDC Generator (MUG) kohta Kui palju on Magic USDC Generator (MUG) tänapäeval väärt? Reaalajas MUG hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MUG/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MUG/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Magic USDC Generator turukapitalisatsioon? MUG turukapitalisatsioon on $ 3.90K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MUG ringlev varu? MUG ringlev varu on 942.29M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MUG (ATH) hind? MUG saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade MUG madalaim (ATL) hind? MUG nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on MUG kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MUG kauplemismaht on -- USD . Kas MUG sel aastal kõrgemale ka suundub? MUG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MUG hinna ennustust

