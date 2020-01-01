MAGAIBA (MAGAIBA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MAGAIBA (MAGAIBA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MAGAIBA (MAGAIBA) teave Magaiba it's a limited supply meme coin. It was born in Argentina and really soon became a meme powerhouse and the most famous memecoin from the country and LATAM. it's goodvibing philosophy it's represented in it's leitmotiv "so good, so gentle". therefore gentleness it's used to engage with new people and there's no toxicity or hostility for newcomers (this reinforce the positive feedbackloop of magaiba growth). Ametlik veebisait: https://www.magaiba.xyz/ Valge raamat: https://www.magaiba.xyz/whitepaper.pdf Ostke MAGAIBA kohe!

MAGAIBA (MAGAIBA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MAGAIBA (MAGAIBA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 42.03K $ 42.03K $ 42.03K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00275152 $ 0.00275152 $ 0.00275152 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave MAGAIBA (MAGAIBA) hinna kohta

MAGAIBA (MAGAIBA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MAGAIBA (MAGAIBA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MAGAIBA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MAGAIBA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MAGAIBA tokeni tokenoomikat, avastage MAGAIBA tokeni reaalajas hinda!

MAGAIBA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MAGAIBA võiks suunduda? Meie MAGAIBA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MAGAIBA tokeni hinna ennustust kohe!

