Mis on MAGAIBA (MAGAIBA)

Magaiba it's a limited supply meme coin. It was born in Argentina and really soon became a meme powerhouse and the most famous memecoin from the country and LATAM. it's goodvibing philosophy it's represented in it's leitmotiv "so good, so gentle". therefore gentleness it's used to engage with new people and there's no toxicity or hostility for newcomers (this reinforce the positive feedbackloop of magaiba growth).

Üksuse MAGAIBA (MAGAIBA) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MAGAIBA (MAGAIBA) kohta Kui palju on MAGAIBA (MAGAIBA) tänapäeval väärt? Reaalajas MAGAIBA hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MAGAIBA/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MAGAIBA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on MAGAIBA turukapitalisatsioon? MAGAIBA turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MAGAIBA ringlev varu? MAGAIBA ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MAGAIBA (ATH) hind? MAGAIBA saavutab ATH hinna summas 0.00275152 USD . Mis oli kõigi aegade MAGAIBA madalaim (ATL) hind? MAGAIBA nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on MAGAIBA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MAGAIBA kauplemismaht on -- USD . Kas MAGAIBA sel aastal kõrgemale ka suundub? MAGAIBA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MAGAIBA hinna ennustust

