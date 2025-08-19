Rohkem infot MAGAIBA

MAGAIBA hind (MAGAIBA)

1 MAGAIBA/USD reaalajas hind:

--
----
-4.20%1D
USD
MAGAIBA (MAGAIBA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-19 03:16:56 (UTC+8)

MAGAIBA (MAGAIBA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00275152
$ 0.00275152$ 0.00275152

$ 0
$ 0$ 0

+0.11%

-4.23%

+2.79%

+2.79%

MAGAIBA (MAGAIBA) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul MAGAIBA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. MAGAIBAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00275152 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on MAGAIBA muutunud +0.11% viimase tunni jooksul, -4.23% 24 tunni vältel +2.79% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

MAGAIBA (MAGAIBA) – turuteave

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 43.95K
$ 43.95K$ 43.95K

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

MAGAIBA praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 -- 24 tunnise kauplemismahuga. MAGAIBA ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 43.95K.

MAGAIBA (MAGAIBA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse MAGAIBA ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse MAGAIBA ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse MAGAIBA ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse MAGAIBA ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-4.23%
30 päeva$ 0-39.11%
60 päeva$ 0-37.89%
90 päeva$ 0--

Mis on MAGAIBA (MAGAIBA)

Magaiba it's a limited supply meme coin. It was born in Argentina and really soon became a meme powerhouse and the most famous memecoin from the country and LATAM. it's goodvibing philosophy it's represented in it's leitmotiv "so good, so gentle". therefore gentleness it's used to engage with new people and there's no toxicity or hostility for newcomers (this reinforce the positive feedbackloop of magaiba growth).

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse MAGAIBA (MAGAIBA) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

MAGAIBA hinna ennustus (USD)

Kui palju on MAGAIBA (MAGAIBA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MAGAIBA (MAGAIBA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MAGAIBA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake MAGAIBA hinna ennustust kohe!

MAGAIBA kohalike valuutade suhtes

MAGAIBA (MAGAIBA) tokenoomika

MAGAIBA (MAGAIBA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MAGAIBA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MAGAIBA (MAGAIBA) kohta

Kui palju on MAGAIBA (MAGAIBA) tänapäeval väärt?
Reaalajas MAGAIBA hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MAGAIBA/USD hind?
Praegune hind MAGAIBA/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on MAGAIBA turukapitalisatsioon?
MAGAIBA turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MAGAIBA ringlev varu?
MAGAIBA ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MAGAIBA (ATH) hind?
MAGAIBA saavutab ATH hinna summas 0.00275152 USD.
Mis oli kõigi aegade MAGAIBA madalaim (ATL) hind?
MAGAIBA nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on MAGAIBA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MAGAIBA kauplemismaht on -- USD.
Kas MAGAIBA sel aastal kõrgemale ka suundub?
MAGAIBA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MAGAIBA hinna ennustust.
