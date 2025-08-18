Rohkem infot MAGASHIB

MAGA SHIBA (MAGASHIB) hinna teave (USD)

Mis on MAGA SHIBA (MAGASHIB)

Welcome to MAGA SHIB ($MAGA SHIB), the ultimate fusion of the iconic SHIB token and the influential MAGA movement, bringing together the best of both worlds in the crypto universe! Our mission is to create a dynamic and spirited community where the enthusiasm of Shiba Inu fans meets the passionate energy of the MAGA movement. With $MAGA SHIB, we're not just launching a meme coin; we're igniting a revolution of fun, prosperity, and innovation. Embrace the power of decentralized finance and join a movement that celebrates freedom, creativity, and the unstoppable spirit of the crypto world. From unique features and engaging events to endless opportunities for growth and community building, $MAGA SHIB is set to redefine what it means to be part of a meme coin revolution. Get ready to embark on an exciting journey where every transaction is a celebration, every investment a statement, and every community member a pioneer. Join us and be a part of something extraordinary with MAGA SHIB!

MAGA SHIBA (MAGASHIB) tokenoomika

MAGA SHIBA (MAGASHIB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MAGASHIB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MAGA SHIBA (MAGASHIB) kohta

Kui palju on MAGA SHIBA (MAGASHIB) tänapäeval väärt?
Reaalajas MAGASHIB hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MAGASHIB/USD hind?
Praegune hind MAGASHIB/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on MAGA SHIBA turukapitalisatsioon?
MAGASHIB turukapitalisatsioon on $ 70.02K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MAGASHIB ringlev varu?
MAGASHIB ringlev varu on 42,068.92T USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MAGASHIB (ATH) hind?
MAGASHIB saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade MAGASHIB madalaim (ATL) hind?
MAGASHIB nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on MAGASHIB kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MAGASHIB kauplemismaht on -- USD.
Kas MAGASHIB sel aastal kõrgemale ka suundub?
MAGASHIB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MAGASHIB hinna ennustust.
MAGA SHIBA (MAGASHIB) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

