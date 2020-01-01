MAGA PEPE (MAGAPEPE) tokenoomika
MAGA PEPE (MAGAPEPE) teave
🌐 Welcome to MAGAPEPE - The Ultimate Meme Coin Revolution! 🐸🚀 MAGA PEPE ($MAGAPEPE) merges the MAGA movement with Pepe the Frog, creating a community-driven meme coin that entertains and provides real value. 🌟 Community-Driven and Decentralized: Power lies with the community through a transparent governance model, ensuring fairness and inclusivity. 📈 Innovative Tokenomics: Our deflationary model reduces supply over time, rewarding holders with regular airdrops and staking opportunities. 🎉 Engaging and Fun: Regular meme contests, NFT drops, and social media campaigns keep the community lively and entertained. 🌍 Global Reach: We aim to create a global community, partnering with influencers and meme creators to spread MAGAPEPE culture worldwide. 💡 Vision for the Future: Expanding our ecosystem with MAGAPEPE NFTs, a marketplace, and DeFi products, providing additional utility and value. 🎯 Join the Revolution: Be part of the most exciting meme coin project. Hold $MAGAPEPE and participate in our events as we take MAGAPEPE to the moon and beyond! 🌕🐸🚀
MAGA PEPE (MAGAPEPE) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage MAGA PEPE (MAGAPEPE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
MAGA PEPE (MAGAPEPE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
MAGA PEPE (MAGAPEPE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate MAGAPEPE tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
MAGAPEPE tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate MAGAPEPE tokeni tokenoomikat, avastage MAGAPEPE tokeni reaalajas hinda!
MAGAPEPE – hinna ennustus
Tahaksite teada, kuhu MAGAPEPE võiks suunduda? Meie MAGAPEPE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.
Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?
MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks.
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.