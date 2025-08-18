Rohkem infot MAGAPEPE

MAGA PEPE hind (MAGAPEPE)

1 MAGAPEPE/USD reaalajas hind:

-6.00%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
MAGA PEPE (MAGAPEPE) reaalajas hinnagraafik
MAGA PEPE (MAGAPEPE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.25%

-5.62%

-10.03%

-10.03%

MAGA PEPE (MAGAPEPE) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul MAGAPEPE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. MAGAPEPEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on MAGAPEPE muutunud -0.25% viimase tunni jooksul, -5.62% 24 tunni vältel -10.03% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

MAGA PEPE (MAGAPEPE) – turuteave

$ 84.29K
$ 84.29K$ 84.29K

--
----

$ 84.29K
$ 84.29K$ 84.29K

42,069.00T
42,069.00T 42,069.00T

4.2069e+16
4.2069e+16 4.2069e+16

MAGA PEPE praegune turukapitalisatsioon on $ 84.29K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MAGAPEPE ringlev varu on 42,069.00T, mille koguvaru on 4.2069e+16. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 84.29K.

MAGA PEPE (MAGAPEPE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse MAGA PEPE ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse MAGA PEPE ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse MAGA PEPE ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse MAGA PEPE ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.62%
30 päeva$ 0-4.37%
60 päeva$ 0-10.76%
90 päeva$ 0--

Mis on MAGA PEPE (MAGAPEPE)

🌐 Welcome to MAGAPEPE - The Ultimate Meme Coin Revolution! 🐸🚀 MAGA PEPE ($MAGAPEPE) merges the MAGA movement with Pepe the Frog, creating a community-driven meme coin that entertains and provides real value. 🌟 Community-Driven and Decentralized: Power lies with the community through a transparent governance model, ensuring fairness and inclusivity. 📈 Innovative Tokenomics: Our deflationary model reduces supply over time, rewarding holders with regular airdrops and staking opportunities. 🎉 Engaging and Fun: Regular meme contests, NFT drops, and social media campaigns keep the community lively and entertained. 🌍 Global Reach: We aim to create a global community, partnering with influencers and meme creators to spread MAGAPEPE culture worldwide. 💡 Vision for the Future: Expanding our ecosystem with MAGAPEPE NFTs, a marketplace, and DeFi products, providing additional utility and value. 🎯 Join the Revolution: Be part of the most exciting meme coin project. Hold $MAGAPEPE and participate in our events as we take MAGAPEPE to the moon and beyond! 🌕🐸🚀

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse MAGA PEPE (MAGAPEPE) allikas

Ametlik veebisait

MAGA PEPE hinna ennustus (USD)

Kui palju on MAGA PEPE (MAGAPEPE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MAGA PEPE (MAGAPEPE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MAGA PEPE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake MAGA PEPE hinna ennustust kohe!

MAGAPEPE kohalike valuutade suhtes

MAGA PEPE (MAGAPEPE) tokenoomika

MAGA PEPE (MAGAPEPE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MAGAPEPE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MAGA PEPE (MAGAPEPE) kohta

Kui palju on MAGA PEPE (MAGAPEPE) tänapäeval väärt?
Reaalajas MAGAPEPE hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MAGAPEPE/USD hind?
Praegune hind MAGAPEPE/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on MAGA PEPE turukapitalisatsioon?
MAGAPEPE turukapitalisatsioon on $ 84.29K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MAGAPEPE ringlev varu?
MAGAPEPE ringlev varu on 42,069.00T USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MAGAPEPE (ATH) hind?
MAGAPEPE saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade MAGAPEPE madalaim (ATL) hind?
MAGAPEPE nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on MAGAPEPE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MAGAPEPE kauplemismaht on -- USD.
Kas MAGAPEPE sel aastal kõrgemale ka suundub?
MAGAPEPE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MAGAPEPE hinna ennustust.
MAGA PEPE (MAGAPEPE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.