MAGA DOGE hind (MAGADOGE)
+1.01%
-4.86%
-27.41%
-27.41%
MAGA DOGE (MAGADOGE) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul MAGADOGE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. MAGADOGEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on MAGADOGE muutunud +1.01% viimase tunni jooksul, -4.86% 24 tunni vältel -27.41% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
MAGA DOGE praegune turukapitalisatsioon on $ 56.06K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MAGADOGE ringlev varu on 42,068.94T, mille koguvaru on 4.206894268487709e+16. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 56.06K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse MAGA DOGE ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse MAGA DOGE ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse MAGA DOGE ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse MAGA DOGE ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-4.86%
|30 päeva
|$ 0
|-29.98%
|60 päeva
|$ 0
|-25.31%
|90 päeva
|$ 0
|--
At MAGA DOGE, we’re all about making America—and your crypto portfolio—great again! Inspired by the fun-loving spirit of DOGE and the iconic slogan that rallied a nation, MAGA DOGE brings a fresh twist to the meme coin universe. Our mission? To combine humor, community, and serious gains in a way that no other coin can. Why MAGA DOGE? Community-Driven: Just like DOGE, MAGA DOGE thrives on community. We believe in the power of people coming together, sharing laughs, and building something amazing. Join our vibrant community and be a part of the movement! Fun and Engaging: MAGA DOGE isn’t just a coin; it’s an experience. We’ve got memes, games, and events that keep our community engaged and entertained. After all, what’s crypto without a little fun? Real Potential: While we’re all about the laughs, we’re serious about growth. Our roadmap includes strategic partnerships, innovative projects, and robust marketing efforts designed to maximize value for our holders. Patriotic Spirit: MAGA DOGE celebrates the spirit of making things better, stronger, and more fun. Whether you’re a crypto newbie or a seasoned investor, MAGA DOGE offers something for everyone. Join us as we embark on this exciting journey. With MAGA DOGE, you’re not just investing in a coin; you’re investing in a community, a movement, and a lot of fun. Get ready to make your crypto portfolio great again with MAGA DOGE!
MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!
Kui palju on MAGA DOGE (MAGADOGE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MAGA DOGE (MAGADOGE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MAGA DOGE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Vaadake MAGA DOGE hinna ennustust kohe!
MAGA DOGE (MAGADOGE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MAGADOGE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
|Aeg (UTC+8)
|Tüüp
|Teave
|08-17 18:11:00
|Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
|08-17 11:15:00
|Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
|08-16 16:39:00
|Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
|08-16 14:30:00
|Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
|08-16 04:04:00
|Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
|08-15 19:17:00
|Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.