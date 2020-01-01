Made In USA (MADE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Made In USA (MADE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Made In USA (MADE) teave The "Made in USA" movement represents a cultural shift dedicated to supporting American businesses. Each $MADE transaction includes a 1% tariff, which is used to fund U.S. businesses that embrace "Made in USA" values. With 350 million tokens in circulation, our goal is to place one token in the hands of every American. Together, we can drive economic growth and prosperity for everyday Americans.. Ametlik veebisait: https://madeinusa.inc/ Ostke MADE kohe!

Made In USA (MADE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Made In USA (MADE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 387.03K $ 387.03K $ 387.03K Koguvaru: $ 349.99M $ 349.99M $ 349.99M Ringlev varu: $ 349.99M $ 349.99M $ 349.99M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 387.03K $ 387.03K $ 387.03K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0012994 $ 0.0012994 $ 0.0012994 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00110582 $ 0.00110582 $ 0.00110582 Lisateave Made In USA (MADE) hinna kohta

Made In USA (MADE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Made In USA (MADE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MADE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MADE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MADE tokeni tokenoomikat, avastage MADE tokeni reaalajas hinda!

