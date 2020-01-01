Mad Meerkat Optimizer (MMO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Mad Meerkat Optimizer (MMO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Mad Meerkat Optimizer (MMO) teave MMFinance is the 2nd Generation & the 1st AMM & DEX on Cronos Chain that offers fee rebates via trade mining and protocol owned liquidity! Ametlik veebisait: https://vaults.mm.finance/vault Ostke MMO kohe!

Mad Meerkat Optimizer (MMO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Mad Meerkat Optimizer (MMO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 90.08K Koguvaru: $ 4.82M Ringlev varu: $ 4.80M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 90.47K Kõigi aegade kõrgeim: $ 17.41 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00964444 Praegune hind: $ 0.01879515 Lisateave Mad Meerkat Optimizer (MMO) hinna kohta

Mad Meerkat Optimizer (MMO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Mad Meerkat Optimizer (MMO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MMO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MMO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MMO tokeni tokenoomikat, avastage MMO tokeni reaalajas hinda!

MMO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MMO võiks suunduda? Meie MMO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MMO tokeni hinna ennustust kohe!

