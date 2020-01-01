MacaronSwap (MCRN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MacaronSwap (MCRN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MacaronSwap (MCRN) teave Decentralized Cross-Chain Exchange & Farming Platform MacaronSwap uses an automated market maker (AMM) model. That means that while you can trade digital assets on the platform, there isn’t an order book where you’re matched with someone else. Instead, you trade against a liquidity pool. Those pools are filled with other users’ funds. They deposit them into the pool, receiving liquidity provider (or LP) tokens in return. They can use those tokens to reclaim their share, plus a portion of the trading fees. Ametlik veebisait: https://macaronswap.finance/ Ostke MCRN kohe!

MacaronSwap (MCRN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MacaronSwap (MCRN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 7.61K $ 7.61K $ 7.61K Koguvaru: $ 7.74M $ 7.74M $ 7.74M Ringlev varu: $ 824.46K $ 824.46K $ 824.46K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 71.41K $ 71.41K $ 71.41K Kõigi aegade kõrgeim: $ 10.39 $ 10.39 $ 10.39 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00794412 $ 0.00794412 $ 0.00794412 Praegune hind: $ 0.00922676 $ 0.00922676 $ 0.00922676 Lisateave MacaronSwap (MCRN) hinna kohta

MacaronSwap (MCRN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MacaronSwap (MCRN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MCRN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MCRN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MCRN tokeni tokenoomikat, avastage MCRN tokeni reaalajas hinda!

MCRN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MCRN võiks suunduda? Meie MCRN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MCRN tokeni hinna ennustust kohe!

