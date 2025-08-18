Rohkem infot MCRN

MCRN Hinnainfo

MCRN Ametlik veebisait

MCRN Tokenoomika

MCRN Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

MacaronSwap logo

MacaronSwap hind (MCRN)

Loendis mitteolevad

1 MCRN/USD reaalajas hind:

$0.00902308
$0.00902308$0.00902308
+0.20%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
MacaronSwap (MCRN) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:59:33 (UTC+8)

MacaronSwap (MCRN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00900055
$ 0.00900055$ 0.00900055
24 h madal
$ 0.00902331
$ 0.00902331$ 0.00902331
24 h kõrge

$ 0.00900055
$ 0.00900055$ 0.00900055

$ 0.00902331
$ 0.00902331$ 0.00902331

$ 10.39
$ 10.39$ 10.39

$ 0.00794412
$ 0.00794412$ 0.00794412

--

+0.25%

+6.77%

+6.77%

MacaronSwap (MCRN) reaalajas hind on $0.00902308. Viimase 24 tunni jooksul MCRN kaubeldud madalaim $ 0.00900055 ja kõrgeim $ 0.00902331 näitab aktiivset turu volatiivsust. MCRNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 10.39 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00794412.

Lüliajalise tootluse osas on MCRN muutunud -- viimase tunni jooksul, +0.25% 24 tunni vältel +6.77% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

MacaronSwap (MCRN) – turuteave

$ 7.44K
$ 7.44K$ 7.44K

--
----

$ 69.53K
$ 69.53K$ 69.53K

824.46K
824.46K 824.46K

7,706,010.010443966
7,706,010.010443966 7,706,010.010443966

MacaronSwap praegune turukapitalisatsioon on $ 7.44K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MCRN ringlev varu on 824.46K, mille koguvaru on 7706010.010443966. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 69.53K.

MacaronSwap (MCRN) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse MacaronSwap ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse MacaronSwap ja USD hinnamuutus $ -0.0000278849.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse MacaronSwap ja USD hinnamuutus $ -0.0011449196.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse MacaronSwap ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.25%
30 päeva$ -0.0000278849-0.30%
60 päeva$ -0.0011449196-12.68%
90 päeva$ 0--

Mis on MacaronSwap (MCRN)

Decentralized Cross-Chain Exchange & Farming Platform MacaronSwap uses an automated market maker (AMM) model. That means that while you can trade digital assets on the platform, there isn’t an order book where you’re matched with someone else. Instead, you trade against a liquidity pool. Those pools are filled with other users’ funds. They deposit them into the pool, receiving liquidity provider (or LP) tokens in return. They can use those tokens to reclaim their share, plus a portion of the trading fees.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse MacaronSwap (MCRN) allikas

Ametlik veebisait

MacaronSwap hinna ennustus (USD)

Kui palju on MacaronSwap (MCRN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MacaronSwap (MCRN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MacaronSwap nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake MacaronSwap hinna ennustust kohe!

MCRN kohalike valuutade suhtes

MacaronSwap (MCRN) tokenoomika

MacaronSwap (MCRN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MCRN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MacaronSwap (MCRN) kohta

Kui palju on MacaronSwap (MCRN) tänapäeval väärt?
Reaalajas MCRN hind USD on 0.00902308 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MCRN/USD hind?
Praegune hind MCRN/USD on $ 0.00902308. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on MacaronSwap turukapitalisatsioon?
MCRN turukapitalisatsioon on $ 7.44K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MCRN ringlev varu?
MCRN ringlev varu on 824.46K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MCRN (ATH) hind?
MCRN saavutab ATH hinna summas 10.39 USD.
Mis oli kõigi aegade MCRN madalaim (ATL) hind?
MCRN nägi ATL hinda summas 0.00794412 USD.
Milline on MCRN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MCRN kauplemismaht on -- USD.
Kas MCRN sel aastal kõrgemale ka suundub?
MCRN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MCRN hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:59:33 (UTC+8)

MacaronSwap (MCRN) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.