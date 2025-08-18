Mis on MacaronSwap (MCRN)

Decentralized Cross-Chain Exchange & Farming Platform MacaronSwap uses an automated market maker (AMM) model. That means that while you can trade digital assets on the platform, there isn’t an order book where you’re matched with someone else. Instead, you trade against a liquidity pool. Those pools are filled with other users’ funds. They deposit them into the pool, receiving liquidity provider (or LP) tokens in return. They can use those tokens to reclaim their share, plus a portion of the trading fees.

MacaronSwap hinna ennustus (USD)

Kui palju on MacaronSwap (MCRN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MacaronSwap (MCRN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MacaronSwap nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

MCRN kohalike valuutade suhtes

MacaronSwap (MCRN) tokenoomika

MacaronSwap (MCRN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MCRN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MacaronSwap (MCRN) kohta Kui palju on MacaronSwap (MCRN) tänapäeval väärt? Reaalajas MCRN hind USD on 0.00902308 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MCRN/USD hind? $ 0.00902308 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MCRN/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on MacaronSwap turukapitalisatsioon? MCRN turukapitalisatsioon on $ 7.44K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MCRN ringlev varu? MCRN ringlev varu on 824.46K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MCRN (ATH) hind? MCRN saavutab ATH hinna summas 10.39 USD . Mis oli kõigi aegade MCRN madalaim (ATL) hind? MCRN nägi ATL hinda summas 0.00794412 USD . Milline on MCRN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MCRN kauplemismaht on -- USD . Kas MCRN sel aastal kõrgemale ka suundub? MCRN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MCRN hinna ennustust

