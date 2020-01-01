Lyra Finance (LYRA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Lyra Finance (LYRA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Lyra Finance (LYRA) teave Lyra is an open protocol for trading options built on Ethereum. Lyra allows traders to buy and sell options that are accurately priced with the first market-based, skew adjusted pricing model. Lyra also quantifies the risks incurred by liquidity providers and actively hedges them, encouraging more liquidity to enter the protocol. LYRA is the native utility token that is used for: Depositing in the security module to backstop the protocol.

Used for governance votes to determine how network resources are allocated.

Trader and LP incentives. Ametlik veebisait: https://lyra.finance/ Ostke LYRA kohe!

Lyra Finance (LYRA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Lyra Finance (LYRA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 249.53K Koguvaru: $ 1.00B Ringlev varu: $ 623.63M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 400.12K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.677963 Kõigi aegade madalaim: $ 0 Praegune hind: $ 0.00040052

Lyra Finance (LYRA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Lyra Finance (LYRA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LYRA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LYRA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LYRA tokeni tokenoomikat, avastage LYRA tokeni reaalajas hinda!

LYRA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LYRA võiks suunduda? Meie LYRA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

