Mis on Lyra Finance (LYRA)

Lyra is an open protocol for trading options built on Ethereum. Lyra allows traders to buy and sell options that are accurately priced with the first market-based, skew adjusted pricing model. Lyra also quantifies the risks incurred by liquidity providers and actively hedges them, encouraging more liquidity to enter the protocol. LYRA is the native utility token that is used for: - Depositing in the security module to backstop the protocol. - Used for governance votes to determine how network resources are allocated. - Trader and LP incentives.

Lyra Finance allikas Ametlik veebisait

Lyra Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on Lyra Finance (LYRA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Lyra Finance (LYRA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Lyra Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

LYRA kohalike valuutade suhtes

Lyra Finance (LYRA) tokenoomika

Lyra Finance (LYRA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LYRA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Lyra Finance (LYRA) kohta Kui palju on Lyra Finance (LYRA) tänapäeval väärt? Reaalajas LYRA hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune LYRA/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind LYRA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Lyra Finance turukapitalisatsioon? LYRA turukapitalisatsioon on $ 262.26K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on LYRA ringlev varu? LYRA ringlev varu on 623.63M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim LYRA (ATH) hind? LYRA saavutab ATH hinna summas 0.677963 USD . Mis oli kõigi aegade LYRA madalaim (ATL) hind? LYRA nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on LYRA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine LYRA kauplemismaht on -- USD . Kas LYRA sel aastal kõrgemale ka suundub? LYRA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LYRA hinna ennustust

Lyra Finance (LYRA) Olulised valdkonna uudised