Lynk Coin (LYNK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Lynk Coin (LYNK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Lynk Coin (LYNK) teave $LYNK is redefining community-driven crypto with transparency and education at its core. More than just a meme coin, $LYNK is a movement focused on trust and long-term growth, empowering holders through active community participation and informed decision-making. Locked & Secure – 76.64% of supply locked for 12 months, ensuring stability and long-term trust. Built for the People – A token designed for the community, led by the community. Transparent & Accountable – Every decision, every milestone, shared openly with the holders. Ametlik veebisait: https://holdlynk.xyz Ostke LYNK kohe!

Lynk Coin (LYNK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Lynk Coin (LYNK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.09M $ 1.09M $ 1.09M Koguvaru: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M Ringlev varu: $ 233.46M $ 233.46M $ 233.46M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.67M $ 4.67M $ 4.67M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.069168 $ 0.069168 $ 0.069168 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00343536 $ 0.00343536 $ 0.00343536 Praegune hind: $ 0.00463816 $ 0.00463816 $ 0.00463816 Lisateave Lynk Coin (LYNK) hinna kohta

Lynk Coin (LYNK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Lynk Coin (LYNK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LYNK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LYNK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LYNK tokeni tokenoomikat, avastage LYNK tokeni reaalajas hinda!

LYNK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LYNK võiks suunduda? Meie LYNK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LYNK tokeni hinna ennustust kohe!

