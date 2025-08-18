Mis on Lynk Coin (LYNK)

$LYNK is redefining community-driven crypto with transparency and education at its core. More than just a meme coin, $LYNK is a movement focused on trust and long-term growth, empowering holders through active community participation and informed decision-making. Locked & Secure – 76.64% of supply locked for 12 months, ensuring stability and long-term trust. Built for the People – A token designed for the community, led by the community. Transparent & Accountable – Every decision, every milestone, shared openly with the holders.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Lynk Coin (LYNK) allikas Ametlik veebisait

Lynk Coin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Lynk Coin (LYNK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Lynk Coin (LYNK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Lynk Coin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Lynk Coin hinna ennustust kohe!

LYNK kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Lynk Coin (LYNK) tokenoomika

Lynk Coin (LYNK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LYNK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Lynk Coin (LYNK) kohta Kui palju on Lynk Coin (LYNK) tänapäeval väärt? Reaalajas LYNK hind USD on 0.00498941 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune LYNK/USD hind? $ 0.00498941 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind LYNK/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Lynk Coin turukapitalisatsioon? LYNK turukapitalisatsioon on $ 1.17M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on LYNK ringlev varu? LYNK ringlev varu on 233.46M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim LYNK (ATH) hind? LYNK saavutab ATH hinna summas 0.069168 USD . Mis oli kõigi aegade LYNK madalaim (ATL) hind? LYNK nägi ATL hinda summas 0.00343536 USD . Milline on LYNK kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine LYNK kauplemismaht on -- USD . Kas LYNK sel aastal kõrgemale ka suundub? LYNK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LYNK hinna ennustust

Lynk Coin (LYNK) Olulised valdkonna uudised