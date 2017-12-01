Lympo (LYM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Lympo (LYM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Lympo (LYM) teave Lympo is a sports and health ecosystem powered by priceless user-generated and user-controlled data which can help generate exponential returns for industry stakeholders and users alike. Lympo has collected more than $5,500,000.00 in first 7 days of its token pre-sale. We are backed by the biggest block-chain names such as Sonic Zhang, Bill Angelidis, Antanas Guoga and others. Ametlik veebisait: https://lympo.io/ Valge raamat: https://lympo.io/wp-content/uploads/2017/12/whitepaper.pdf?v5 Ostke LYM kohe!

Lympo (LYM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Lympo (LYM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 221.30K $ 221.30K $ 221.30K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 843.50M $ 843.50M $ 843.50M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 262.36K $ 262.36K $ 262.36K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.142061 $ 0.142061 $ 0.142061 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00026236 $ 0.00026236 $ 0.00026236 Lisateave Lympo (LYM) hinna kohta

Lympo (LYM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Lympo (LYM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LYM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LYM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LYM tokeni tokenoomikat, avastage LYM tokeni reaalajas hinda!

