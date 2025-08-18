Mis on Lympo (LYM)

Lympo is a sports and health ecosystem powered by priceless user-generated and user-controlled data which can help generate exponential returns for industry stakeholders and users alike. Lympo has collected more than $5,500,000.00 in first 7 days of its token pre-sale. We are backed by the biggest block-chain names such as Sonic Zhang, Bill Angelidis, Antanas Guoga and others.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Lympo (LYM) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Lympo hinna ennustus (USD)

Kui palju on Lympo (LYM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Lympo (LYM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Lympo nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Lympo hinna ennustust kohe!

LYM kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Lympo (LYM) tokenoomika

Lympo (LYM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LYM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Lympo (LYM) kohta Kui palju on Lympo (LYM) tänapäeval väärt? Reaalajas LYM hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune LYM/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind LYM/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Lympo turukapitalisatsioon? LYM turukapitalisatsioon on $ 224.60K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on LYM ringlev varu? LYM ringlev varu on 843.50M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim LYM (ATH) hind? LYM saavutab ATH hinna summas 0.142061 USD . Mis oli kõigi aegade LYM madalaim (ATL) hind? LYM nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on LYM kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine LYM kauplemismaht on -- USD . Kas LYM sel aastal kõrgemale ka suundub? LYM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LYM hinna ennustust

Lympo (LYM) Olulised valdkonna uudised