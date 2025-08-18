LushAI hind (LUSH)
LushAI (LUSH) reaalajas hind on $0.00134423. Viimase 24 tunni jooksul LUSH kaubeldud madalaim $ 0.00132959 ja kõrgeim $ 0.00142994 näitab aktiivset turu volatiivsust. LUSHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00512327 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0003098.
Lüliajalise tootluse osas on LUSH muutunud +0.91% viimase tunni jooksul, -4.43% 24 tunni vältel -1.61% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
LushAI praegune turukapitalisatsioon on $ 8.10M -- 24 tunnise kauplemismahuga. LUSH ringlev varu on 6.04B, mille koguvaru on 19660584819.01. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 26.38M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse LushAI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse LushAI ja USD hinnamuutus $ +0.0021616180.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse LushAI ja USD hinnamuutus $ +0.0013018015.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse LushAI ja USD hinnamuutus $ +0.000669941144331669.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-4.43%
|30 päeva
|$ +0.0021616180
|+160.81%
|60 päeva
|$ +0.0013018015
|+96.84%
|90 päeva
|$ +0.000669941144331669
|+99.36%
Lush is a Web3 protocol that utilizes generative AI to create and monetize hyper-realistic AI influencers, including social media models. Lush's vertically integrated ecosystem is comprised of multiple synergistic product offerings that work in tandem including: Lush Exchange: Dubbed the Coinbase of AI influencers, it serves as a decentralized exchange and launchpad for the emerging trillion dollar asset class of AI influencers. Users can create, launch, and trade their favorite AI social media creators, OF models, and more. Lush Chat: An AI-powered dating and companion platform, whereby users can chat with their favorite AI influencers and explore their exclusive content. Lush LLM & API: Any influencer (human or AI) can tap into Lush's technology stack for AI-powered content creation and social media management. Jenny Lush: The 1st hyper-realistic AI KOL, with crowdsourced Web3 intelligence. See if you can spot her roaming around crypto twitter and engaging in flirty banter. Lush Clone: A service that enables human influencers to create AI clones of themselves within minutes.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.