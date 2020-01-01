LunarCrush (LUNR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi LunarCrush (LUNR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

LunarCrush (LUNR) teave $Lunr powers social farming on LunarCrush Earn. Brands seek impactful creators to craft targeted content and prefer to pay based on results and creators want direct monetization without middlemen. LunarCrush Earn links brands with suitable creators, guaranteeing fair payment for influence and smart spending for brands. Brands create social farms utilizing fiat or stablecoin currency. Creators participate in social farms and earn $Lunr based on how many interactions they drove on social media across X, TikTok, YouTube, and Reddit. Ametlik veebisait: https://lunarcrush.com/earn Valge raamat: https://lunarcrush.com/litepaper.pdf Ostke LUNR kohe!

LunarCrush (LUNR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage LunarCrush (LUNR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 458.60K $ 458.60K $ 458.60K Koguvaru: $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M Ringlev varu: $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 458.60K $ 458.60K $ 458.60K Kõigi aegade kõrgeim: $ 13.96 $ 13.96 $ 13.96 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00194135 $ 0.00194135 $ 0.00194135 Praegune hind: $ 0.00305732 $ 0.00305732 $ 0.00305732 Lisateave LunarCrush (LUNR) hinna kohta

LunarCrush (LUNR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud LunarCrush (LUNR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LUNR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LUNR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LUNR tokeni tokenoomikat, avastage LUNR tokeni reaalajas hinda!

LUNR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LUNR võiks suunduda? Meie LUNR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LUNR tokeni hinna ennustust kohe!

