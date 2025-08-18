Rohkem infot LUNR

LUNR Hinnainfo

LUNR Valge raamat

LUNR Ametlik veebisait

LUNR Tokenoomika

LUNR Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

LunarCrush logo

LunarCrush hind (LUNR)

Loendis mitteolevad

1 LUNR/USD reaalajas hind:

$0.00283753
$0.00283753$0.00283753
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
LunarCrush (LUNR) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:57:00 (UTC+8)

LunarCrush (LUNR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 13.96
$ 13.96$ 13.96

$ 0.00194135
$ 0.00194135$ 0.00194135

--

--

0.00%

0.00%

LunarCrush (LUNR) reaalajas hind on $0.00283753. Viimase 24 tunni jooksul LUNR kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. LUNRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 13.96 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00194135.

Lüliajalise tootluse osas on LUNR muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

LunarCrush (LUNR) – turuteave

$ 425.63K
$ 425.63K$ 425.63K

--
----

$ 425.63K
$ 425.63K$ 425.63K

150.00M
150.00M 150.00M

150,000,000.0
150,000,000.0 150,000,000.0

LunarCrush praegune turukapitalisatsioon on $ 425.63K -- 24 tunnise kauplemismahuga. LUNR ringlev varu on 150.00M, mille koguvaru on 150000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 425.63K.

LunarCrush (LUNR) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse LunarCrush ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse LunarCrush ja USD hinnamuutus $ -0.0003447349.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse LunarCrush ja USD hinnamuutus $ -0.0000217187.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse LunarCrush ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ -0.0003447349-12.14%
60 päeva$ -0.0000217187-0.76%
90 päeva$ 0--

Mis on LunarCrush (LUNR)

$Lunr powers social farming on LunarCrush Earn. Brands seek impactful creators to craft targeted content and prefer to pay based on results and creators want direct monetization without middlemen. LunarCrush Earn links brands with suitable creators, guaranteeing fair payment for influence and smart spending for brands. Brands create social farms utilizing fiat or stablecoin currency. Creators participate in social farms and earn $Lunr based on how many interactions they drove on social media across X, TikTok, YouTube, and Reddit.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse LunarCrush (LUNR) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

LunarCrush hinna ennustus (USD)

Kui palju on LunarCrush (LUNR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie LunarCrush (LUNR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida LunarCrush nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake LunarCrush hinna ennustust kohe!

LUNR kohalike valuutade suhtes

LunarCrush (LUNR) tokenoomika

LunarCrush (LUNR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LUNR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse LunarCrush (LUNR) kohta

Kui palju on LunarCrush (LUNR) tänapäeval väärt?
Reaalajas LUNR hind USD on 0.00283753 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LUNR/USD hind?
Praegune hind LUNR/USD on $ 0.00283753. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on LunarCrush turukapitalisatsioon?
LUNR turukapitalisatsioon on $ 425.63K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LUNR ringlev varu?
LUNR ringlev varu on 150.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LUNR (ATH) hind?
LUNR saavutab ATH hinna summas 13.96 USD.
Mis oli kõigi aegade LUNR madalaim (ATL) hind?
LUNR nägi ATL hinda summas 0.00194135 USD.
Milline on LUNR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LUNR kauplemismaht on -- USD.
Kas LUNR sel aastal kõrgemale ka suundub?
LUNR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LUNR hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:57:00 (UTC+8)

LunarCrush (LUNR) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.