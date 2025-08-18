Mis on LunarCrush (LUNR)

$Lunr powers social farming on LunarCrush Earn. Brands seek impactful creators to craft targeted content and prefer to pay based on results and creators want direct monetization without middlemen. LunarCrush Earn links brands with suitable creators, guaranteeing fair payment for influence and smart spending for brands. Brands create social farms utilizing fiat or stablecoin currency. Creators participate in social farms and earn $Lunr based on how many interactions they drove on social media across X, TikTok, YouTube, and Reddit.

Üksuse LunarCrush (LUNR) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

LunarCrush hinna ennustus (USD)

Kui palju on LunarCrush (LUNR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie LunarCrush (LUNR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida LunarCrush nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

LUNR kohalike valuutade suhtes

LunarCrush (LUNR) tokenoomika

LunarCrush (LUNR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LUNR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse LunarCrush (LUNR) kohta Kui palju on LunarCrush (LUNR) tänapäeval väärt? Reaalajas LUNR hind USD on 0.00283753 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune LUNR/USD hind? $ 0.00283753 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind LUNR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on LunarCrush turukapitalisatsioon? LUNR turukapitalisatsioon on $ 425.63K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on LUNR ringlev varu? LUNR ringlev varu on 150.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim LUNR (ATH) hind? LUNR saavutab ATH hinna summas 13.96 USD . Mis oli kõigi aegade LUNR madalaim (ATL) hind? LUNR nägi ATL hinda summas 0.00194135 USD . Milline on LUNR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine LUNR kauplemismaht on -- USD . Kas LUNR sel aastal kõrgemale ka suundub? LUNR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LUNR hinna ennustust

