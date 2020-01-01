LunaChow (LUCHOW) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi LunaChow (LUCHOW) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

LunaChow (LUCHOW) teave LunaChow (LUCHOW) is a decentralized ERC20 token on the Ethereum network. The token was inspired by Shiba Inu and Dogecoin. It is 100% community-driven. The token was launched with a unique aggressive burn structure. The team burned 99.9% of the total initial supply. No ICO, Private sale and zero team allocation. Ametlik veebisait: https://lunachow.com Ostke LUCHOW kohe!

LunaChow (LUCHOW) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage LunaChow (LUCHOW) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 384.55K $ 384.55K $ 384.55K Koguvaru: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Ringlev varu: $ 999.00B $ 999.00B $ 999.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 384.93K $ 384.93K $ 384.93K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave LunaChow (LUCHOW) hinna kohta

LunaChow (LUCHOW) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud LunaChow (LUCHOW) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LUCHOW tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LUCHOW tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LUCHOW tokeni tokenoomikat, avastage LUCHOW tokeni reaalajas hinda!

LUCHOW – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LUCHOW võiks suunduda? Meie LUCHOW hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LUCHOW tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!