Mis on Luna Inu (LINU)

Linu aka Luna Inu is 100% community owned and decentralized. Linu's goals are to change the culture of crypto to one of community decision making, volunteering one’s skills, and preventing scams from taking over the space. The decentralized community banded together through adversity early in the project and flushed out centralized bad actors who tried to take over the project. The community triumphed and the project was revived. Decentralization won. The code is a 1:1 clone of Shiba Inu. The contract is renounced, minimizing the risk of a rug pull or centralization. Luna Inu uses memes, the most powerful tool of persuasion in the world, to galvanize a strong network of allies while having fun. Memes can change the world.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Luna Inu (LINU) allikas Ametlik veebisait

Luna Inu hinna ennustus (USD)

Kui palju on Luna Inu (LINU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Luna Inu (LINU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Luna Inu nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Luna Inu hinna ennustust kohe!

LINU kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Luna Inu (LINU) tokenoomika

Luna Inu (LINU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LINU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Luna Inu (LINU) kohta Kui palju on Luna Inu (LINU) tänapäeval väärt? Reaalajas LINU hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune LINU/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind LINU/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Luna Inu turukapitalisatsioon? LINU turukapitalisatsioon on $ 1.32M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on LINU ringlev varu? LINU ringlev varu on 749.17T USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim LINU (ATH) hind? LINU saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade LINU madalaim (ATL) hind? LINU nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on LINU kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine LINU kauplemismaht on -- USD . Kas LINU sel aastal kõrgemale ka suundub? LINU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LINU hinna ennustust

Luna Inu (LINU) Olulised valdkonna uudised